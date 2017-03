(jg) - Sparta Bartringen muss am Freitag in Contern auf Dean Gindt verzichten. Der Luxemburger muss eine Sperre absitzen, weil er sich vor rund sechs Wochen zu einem groben Foulspiel hatte hinreißen lassen.



Am 13. Januar musste der 25-Jährige gegen Contern das Spielfeld nach einem Disqualifizierenden Foul vorzeitig verlassen. Zwei Tage später stand für Sparta gegen die Musel Pikes die nächste Begegnung an - Gindt war gesperrt, so sehen es die Regeln bei einem Disqualifizierenden Foul vor.



Nun hat das Verbandsgericht des Baksetballverbands FLBB aber nach dem Einblick in den Bericht des Schiedsrichters und nach einer Anhörung von Gindt entschieden, dass der 2,01 m große Akteur für insgesamt drei Spiele gesperrt wird. Eine Partie hat man auf Bewährung verhängt und eine Begegnung hat Gindt bereits abgesessen. Es bleibt also noch eine: das kommende Meisterschaftsspiel in der Titelgruppe der Total Gruppe am Freitag in Contern.



Am Sonntag in Ettelbrück kann Gindt wieder das Sparta-Trikot überstreifen.