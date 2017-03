(jot) - Torhüter Marc Oberweis wird Ende der Saison seine Karriere beenden. "Ich war lange genug dabei. Ich will in Zukunft mehr Zeit mit meiner Familie verbringen", so der 34-Jährige, der damit eine Meldung von RTL bestätigte.



Oberweis lief seit 2009 für Jeunesse auf und wurde 2010 mit den Eschern Meister.



Zuvor hatte er für Grevenmacher und F91 gespielt.



Oberweis war während langen Jahren Ersatztorwart bei der Nationalmannschaft und kam letztlich auf sieben Einsätze.