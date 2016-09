von Jan Morawski

Verbissene Zweikämpfe, erbitterte Rivalität, unbedingter Siegeswille – all das spielte in Rio de Janeiro nach der Abschlussfeier der Olympischen Spiele nicht mehr die größte Rolle. Mit Beginn der Paralymics standen andere Tugenden auf der Tagesordnung. „Es ist viel mehr Spaß dabei, die Athleten genießen jeden Moment“, sagt Julien Viscogliosi über die Paralympischen Spiele, die am Sonntagabend ihren Schlusspunkt fanden. Er ist einer, der es wissen muss.

In den vergangenen zwei Wochen hat der Luxemburger als Tennisschiedsrichter die Atmosphäre in Rio hautnah miterlebt – und einzigartige Erfahrungen gemacht ...