Von Marc Scarpellini



So nah liegen Freud und Leid beieinander. An diesem Wochenende hat Jonathan Joubert Grund zu feiern, denn morgen in der Partie gegen Mondorf egalisiert der 36-Jährige mit 424 Einsätzen in der höchsten Spielklasse den Rekord von Denis Scuto.



Dies geschieht vier Tage, nachdem ihm von Nationaltrainer Luc Holtz mitgeteilt wurde, in Zukunft nicht mehr die Nummer eins im Tor der Nationalmannschaft zu sein ...