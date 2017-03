von Michele Coviello (Neue Zürcher Zeitung)

Geht es um Trainer, kennt der Fußball nur schwarz oder weiß. Sie werden für gut oder schlecht gehalten. Sie haben einen sicheren Job oder stehen vor dem Abschuss. Sobald der Klub nicht mehr zum Coach steht oder der Coach nicht mehr zum Klub, ist der Weg zur Trennung kurz. Grautöne sind nicht erlaubt.

Deshalb sieht die Geschichte von Jeff Saibene und dem FC Thun auf den ersten Blick kurios aus. Denn sie lässt Grautöne zu. Seit der Winterpause ist bekannt, dass Saibene im Sommer geht. Er arbeitet zwar in der Rückrunde weiter, aber sein Vertrag läuft aus. Als wäre das nicht genug, steht der Nachfolger im eigenen Staff bereit. Der Assistent Marc Schneider steigt im Juni zum Chef auf. Im bigotten Fußball-Business wird Potenzial für Intrigen gesehen – eine lahme Ente, bedrängt vom aufbegehrenden Gockel. Aber nicht im Oberland.

Thun und Saibene: Beide sind bekannt dafür, das Bodenständige zu mögen. Und vielleicht ist diese Geschichte nichts anderes als ein Stück Normalität in einem Geschäft, das das Mittelmaß verloren hat. Zumindest gibt der Platz Indizien für ein intaktes Umfeld, das keine Kollateralschäden aufgrund der Situation um den Trainer nimmt. Manchmal bewegt sich der FC Thun gar wie in einer Choreografie über den Platz, seine Spieler legen leidenschaftlich Kilometer zurück, stemmen sich gegen den drohenden Abstieg und bringen Teams wie Basel oder Young Boys Bern an den Rand einer Niederlage. Verloren haben sie trotzdem gegen die zwei Großen. Aber sieben Punkte aus den bisherigen fünf Rückrundenspielen sind ordentlich.

Beide Seiten haben alle Karten auf den Tisch gelegt. Vieles sprach dafür, vieles dagegen.



Diese Bilanz widerspricht der Skepsis, die in der Szene herrscht. "Alle haben das Gefühl, dass jetzt etwas Negatives passiert", sagt Jeff Saibene in einem Restaurant in Aarau, der Stadt, die seit der Spielerkarriere sein Lebensmittelpunkt ist. Und man frage stets: "Wurdest du hinausgeworfen, oder gehst du von selber?" Seine Antwort ist die: "Wir haben uns gesagt, dass wir bis im Sommer weitermachen. Dann ist es für beide Seiten gut. Wenn man nicht zufrieden wäre, würde man nicht zuwarten." Er scheint mit sich im Reinen zu sein, wirkt glücklich, schaut seinem Gegenüber mit wachem Blick tief in die Augen.



Und doch ist es nicht ganz so einfach. Es sind diplomatische Begründungen im Graubereich, die sich Saibene und der Klub für die Öffentlichkeit zurechtgelegt haben. Sie sind legitim und haben bestimmt viel Wahres, wie der Spirit auf dem Platz bestätigt.

Aber wenn Einigkeit darüber besteht, nicht mehr gemeinsam weiterarbeiten zu wollen, muss auch eine Uneinigkeit am Ursprung stehen. Der Präsident des FC Thun, Markus Lüthi, sagt: "Beide Seiten haben alle Karten auf den Tisch gelegt. Vieles sprach dafür, vieles dagegen." Dass es derzeit trotzdem gut funktioniere, liege am gegenseitigen Respekt und Anstand. "Das ist die Grundvoraussetzung. Die Einzelüberlegungen spielen keine Rolle mehr."

Ein Gespür wie der FC Basel

Der FC Thun macht es sich nicht einfach mit seinen Trainern. Er hat diese Gabe und Sorgfalt, die sonst im Schweizer Fußball nur Basel eigen sind: nicht nur auf die Resultate zu schauen, sondern die weichen Faktoren herauszuspüren. Am Rhein waren Meistertrainer wie Heiko Vogel oder Murat Yakin nicht mehr die Richtigen. An der Aare kann es ebenso neue Impulse brauchen, wenn nicht vorbehaltlos alles stimmt. Ein Vulkan wie Bernard Challandes sorgte zunehmend für Energieverluste, also war man nicht unglücklich, als das Team 2012 die Vertrauensfrage negativ beantwortete. Ciriaco Sforza kam 2015 als Experiment, aber man musste nach drei Monaten feststellen, dass die kulturellen Unterschiede zwischen dem einstigen Ausnahmespieler mit Weltkarriere und der Fußballprovinz unüberbrückbar waren.

Mit Saibene ist es anders. Nicht zufällig hat ihn Thun als Sforzas Nachfolger verpflichtet. Saibene gilt als unkompliziert, geerdet. Man kannte ihn bereits. Von 2006 bis 2007 hatte er schon in Thun gearbeitet, zuerst als Assistent von Heinz Peischl, dann als Chef, der das Team in den letzten acht Partien vor dem Abstieg rettete. "Saibene passte und passt gut zu uns", sagt der Sportchef Andres Gerber. Mit dem Einheimischen Schneider sei der logische Nachfolger gefunden worden. Schneider sei "durch und durch FC Thun" und wie eine reife Frucht, die man pflücken müsse. Für den klammen Klub bedeutet der Debütant zudem eine finanzielle Entlastung.

Saibene ist einer, der emotional mitleidet



Was an Saibene nicht "durch und durch FC Thun" ist, bleibt Spekulation. Vielleicht endet seine Zeit im Oberland wegen einer Mischung aus den Symptomen von Challandes und Sforza. Ähnlich wie Challandes, aber moderater, lebt Saibene den Fußball mit Leidenschaft. Beobachter sagen, Saibene hadere manchmal mit Niederlagen. Das liegt in der Natur der Sache: Trainer wollen gewinnen. In Thun, wo das ehrenvolle Scheitern Programm ist, kann das aber zu wiederkehrenden Problemen führen, zu einer schwelenden Unzufriedenheit. Anderswo wiederum nicht.

Dölf Früh, der Präsident des FC St. Gallen, kennt Saibene nach über vier gemeinsamen Jahren. "Er ist einer, der emotional mitleidet", sagt Früh, "aber er erholt sich gut." Peischl, nach der gemeinsamen Zeit in Thun auch in St. Gallen als Sportchef Saibenes Vorgesetzter, spricht von der großen Kunst eines Trainers, dem Druck standzuhalten. Saibene könne das absolut. "Das haben die Resultate gezeigt", sagt Peischl.

Jeff Saibene war seit Oktober 2015 Cheftrainer in Thun.

Foto: Ben Majerus

Womit man bei der möglichen Motivation Saibenes wäre, es mit zwei Saisons in Thun gut sein zu lassen: Er ist wie Sforza ein ehrgeiziger Trainer. Da fällt es womöglich schwer, sich langfristig mit den kargen Arbeitsbedingungen abzufinden. Kein Trainingslager. Bangen um die Klubfinanzen. Lohnreduktionen, wie sie in diesem Winter für alle Angestellten der Fall waren. Der Zwang, die besten Spieler immer zu verkaufen.

Im vergangenen Sommer musste Saibene Stützen wie Ridge Munsy, Fulvio Sulmoni oder Roman Buess abgeben und zwölf neue Fußballer integrieren." Auch auf die nächste Saison hin werden wohl mehrere weggehen", sagt Saibene. "Das Zusammenwachsen braucht so viel Zeit. Wenn wir dieses Team beieinander halten und ergänzen, würden wir um den vierten Rang spielen." Seine Schlussfolgerung ist die: "Mir hat es gefallen. Dass im Sommer fertig ist, mag ungewöhnlich sein. Aber es ist gut so."

Saibene hat sich als Trainer eine gewisse Unabhängigkeit erarbeitet. Das war 2009 noch nicht so, als er in Aarau in einem ebenso fragilen Umfeld wie in Thun erstmals ein Team zu Saisonbeginn übernehmen durfte. "Ich war jung und froh, einen Job zu haben. Ich stellte keine Ansprüche ans Team und machte mit", sagt Saibene, "das ist der Unterschied zu jetzt." Heute könne er sagen, er mache eine Pause oder höre auf.

Die Ambition des Trainers

Saibene galt als Fußballer als sensibel. Der Luxemburger Mittelfeldspieler kam mit melancholischem Blick und Vokuhila-Frisur 1989 aus Lüttich ins Brügglifeld und wurde neben dem Rocker Jon Bon Jovi zum Schwarm der Mädchen im Mittelland – nach dem Meistertitel 1993 umso mehr. Später hielt man ihn für zu weich fürs Trainer-Business. "Aber er kann auch fighten", sagt Früh, "bleibt dabei jedoch stets auf der Sachebene und wird nie persönlich."

Das hat ihm auch Langlebigkeit im Geschäft gebracht. In Aarau musste er nach 13 Spielen gehen, seither hat ihn kein Klub mehr entlassen. Von 2011 bis 2015 arbeitete er in St. Gallen und war zeitweise der dienstälteste Super-League-Trainer. Er schaffte den Wiederaufstieg, erreichte Rang drei und die Europa-League-Gruppenphase. Auch mit bescheidenen Mitteln resultierte immer mindestens Rang sieben. Die Ostschweiz verließ er aus freien Stücken, gezeichnet von der inzwischen geheilten Krankheit seines Sohns, aber auch, weil er fand, der Klub brauche neue Impulse. Beim Abschied gab es Applaus und Tränen.

Sollte sich bis im Sommer nichts ergeben, mache ich Pause



In Thun wurde er in der vergangenen Saison Sechster und hat jetzt, trotz vielen Mutationen und dem Abstiegskampf, einen ansehnlichen Offensivfußball mit klarem Konzept eingeführt. Sein Bild in der Szene hat sich gefestigt. Georg Heitz, der Sportchef des FC Basel, sagt: "Saibene ist einer der größten Kenner des Schweizer Fußballs. Er kann mehrere Sprachen, ist mit 48 relativ jung und bringt viel Erfahrung mit." Es spreche nichts dagegen, dass er einen größeren Klub übernehmen könne. In Basel war er zwar nie ein Thema, einst aber bei den Young Boys, vor der Ära Petkovic.

Das alles gibt Saibene Gelassenheit. Er fürchtet sich nicht vor einer grauen Zeit. "Sollte sich bis im Sommer nichts ergeben, mache ich Pause", sagt er. Er wisse, dass die Jobs beschränkt sind. Aber er hofft. Vielleicht auch aufs Ausland, auf einen mittelgroßen Bundesligaklub. Es könne auch ein Zweitligist sein, auch in der Schweiz. "Wichtig ist, dass man ambitioniert ist", sagt Saibene. Er findet Murat Yakins Entscheidung, zum FC Schaffhausen in die Challenge League zu gehen, "so cool". Spaß müsse man haben, ein Projekt sehen. Etwas Besseres sei immer das Ziel, aber nicht nur das. Auch der Grauton ist möglich.

