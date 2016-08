(sid) - Der Herr der Asse hat wieder zugeschlagen: Bei seinem Erstrundensieg in New York über Yen-Hsun Lu aus Taiwan hämmerte der kroatische Aufschlagriese Ivo Karlovic 61 direkte Punkte ins Feld. Der 2,11-m-Hüne pulverisierte damit den US-Open-Rekord des Niederländers Richard Krajicek (49 Jahre) aus dem Jahr 1999. Der 37 Jahre alte Karlovic trifft nach dem 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:5 in der zweiten Runde auf Donald Young (USA).

"Ich wusste, dass es viele Asse sind, aber ich wusste nicht, dass es so viele sind", sagte Karlovic, der im zweiten Durchgang 22 Asse servierte und auch eine persönliche Bestmarke aufstellte. Sein eigener Rekord lag bis dato bei 55 Assen im Match gegen den Australier Lleyton Hewitt 2009 bei den French Open. Die unangefochtene Bestmarke aller Tennismatches auf der Profitour hält der Amerikaner John Isner (113) bei seinem legendären 70:68-Sieg im fünften Satz in Wimbledon 2010 gegen den Franzosen Nicolas Mahut.



Yeah got some shoulder issues 😜 https://t.co/NGL0dYs5F8 — ivo karlovic (@ivokarlovic) 31. August 2016

Karlovic führt jedoch die "ewige" Statistik der ATP-Tour an. Insgesamt hat er nun 11.277 Asse geschlagen, fast 1000 mehr als der zweitplatzierte Goran Ivanisevic (Kroatien). Karlovic hatte erst im Juli das ATP-Turnier von Newport gewonnen und dort im Finale Gilles Muller bezwungen.

Bei den US Open scheiterte der Luxemburger am Montag an Gaël Monfils (F).







RESULTATE DER GESETZTEN SPIELER (Nacht auf Mittwoch)



MÄNNER - Erste Runde

Kei Nishikori (JPN/6) - Benjamin Becker 6:1, 6:1, 3:6, 6:3 (D), Nicolas Mahut (F) - Philipp Kohlschreiber (D/25) 6:3, 7:5, 1:0 Aufgabe Kohlschreiber, Alexander Zverev (D/27) - Daniel Brands (D) 3:6, 6:1, 6:4, 7:6 (7:4),







Andy Murray (GB/2) - Lukas Rosol (CZE) 6:3, 6:2, 6:2, Stan Wawrinka (CH/3) - Fernando Verdasco (E) 7:6 (7:4), 6:4, 6:4, Dominic Thiem (A/8) - John Millman (AUS) 6:3, 2:6, 5:7, 6:4, 6:3, David Ferrer (E/11) - Alexandr Dolgopolov (UKR) 6:5, Aufgabe Dolgopolov, Jared Donaldson (USA) - David Goffin (B/12) 4:6, 7:5, 6:4, 6:0, Feliciano Lopez (E/16) - Borna Coric (CRO) 3:4, Aufgabe Coric, Nick Kyrgios (AUS/14) - Aljaz Bedene (GB) 6:4, 6:4, 6:4, Damir Dzumhur (BOS) - Bernard Tomic (AUS/17) 6:4, 6:3, 4:6, 7:6 (7:0), Steve Johnson (USA/19) - Evgeny Donskoy (RUS) 4:6, 1:6, 7:6 (7:2), 6:3, 6:3, Ivo Karlovic (CRO/21) - Lu Yen-Hsun (TWN) 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:5, Grigor Dimitrov (BUL/22) - Inigo Cervantes (E) 6:2, 6:4, 7:6 (9:7), Janko Tipsarevic (SER)- Sam Querrey (USA/29) 7:6 (7:4), 6:7 (0:7), 6:3, 6:3, Gilles Simon (F/30) - Radek Stepanek (CZE) 6:3, 6:1, 6:4

FRAUEN - Erste Runde

Serena Williams (USA/1) - Ekaterina Makarova (RUS) 6:3, 6:3, Agnieszka Radwanska (POL/4) - Jessica Pegula (USA) 6:1, 6:1, Simona Halep (ROM/5) - Kirsten Flipkens (B) 6:0, 6:2, Carla Suarez Navarro (E/11) - Teliana Pereira (BRA) 6:0, 6:0, Timea Bacsinszky (CH/15) - Vitalia Diatchenko (RUS) 6:1, 6:1, Samantha Stosur (AUS/16) - Camila Giorgi (I) 7:5, 6:7 (4:7), 6:1, Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/17) - Louisa Chirico (USA) 6:1, 6:4, Elena Vesnina (RUS/19) - Anett Kontaveit (EST) 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, Ana Konjuh (CRO) - Kiki Bertens (NL/20) 6:3, 2:6, 6:4, Qiang Wang (CHN) - Daria Kasatkina (RUS/23) 6:4, 2:6, 6:2, Caroline Garcia (F/25) - Pauline Parmentier (F) 4:6, 6:3, 6:4, Laura Siegemund (D/26) - Patricia Maria Tig (ROM) 3:6, 6:3, 6:2, Denisa Allertova (CZE) - Ana Ivanovic (SER/29) 7:6 (7:4), 6:1, Timea Babos (HUN/31) - Barbara Haas (A) 5:7, 6:3, 7:5