(jg) - Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 1016) steht beim ITF-Turnier in Antalya im Viertelfinale. Die talentierte Luxemburgerin ließ sich bei dem mit 15000 US-Dollar dotierten Sandplatzturnier in der Türkei auch nicht von Alena Tarasova bremsen. Die 22-jährige Russin musste sich nach 1.44' in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6 geschlagen geben.



Die Nummer 450 der Frauen-Weltrangliste schwächelte vor allem bei eigenem Aufschlag: Molinaro nutzte ihre Chancen konsequent und schaffte insgesamt fünf Breaks! Die 16-jährige Luxemburgerin schaffte das entscheidende Break zum 5:4 im zweiten Durchgang und nutzte anschließend bei eigenem Service ihren ersten Matchball zum Viertelfinal-Einzug.



Molinaro scheint sich in Antalya ganz besonders wohl zu fühlen. Sie kämpfte sich bereits erfolgreich durch die Qualifikation und bezwang dann die nicht in der Weltrangliste geführte Türkin Seven Oral. Jetzt steht die Luxemburgerin nach dem Erfolg gegen die an drei gesetzte Tarasova im Viertelfinale. Dort bekommt sie es entweder mit Alona Fomina (UKR/543) oder Julia Stamatova (BUL/579) zu tun.