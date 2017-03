(jot) - Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 901) ist in der zweiten Runde des Einzels beim ITF-Hallenturnier in Le Havre (15 000 US-Dollar) ausgeschieden. Die 16-jährige Qualifikantin unterlag nach einem harten Kampf mit 2:6, 7:5, 1:6 gegen die an vier gesetzte Ukrainerin Ganna Poznikhirenko (471). Nach zwei Stunden und 12 Minuten war die Begegnung beendet.



Im Doppel war Molinaro am Donnerstag zusammen mit Inès Ibbou (ALG) im Viertelfinale ausgeschieden.