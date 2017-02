(dpa/sid) - In einem spektakulären Match hat Manchester City einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale der Fußball-Champions-League gemacht. Der englische Spitzenclub von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen die AS Monaco am Dienstagabend nach zweimaligem Rückstand noch mit 5:3 durch. Sterling (26.'), Agüero (58.'/71.') Stones (77.') und Sané (82.') trafen für „ManCity“. Für Monaco waren Falcao (32.'/61.') und Mbappé Lottin (40.') erfolgreich. Falcao hätte sogar ein weiteres Mal treffen können, verschoss aber einen Foulelfmeter (50.').

Damit könnte Guardiola eine stolze Serie fortsetzen: Bei seinen bisherigen sieben Champions-League-Teilnahmen mit dem FC Barcelona und Bayern München hat der Spanier immer mindestens das Halbfinale erreicht.

Eigentor bringt Hoffnung

Für Bayer Leverkusen ist nach einer enttäuschenden Defensivleistung das Viertelfinale in weite Ferne gerückt. Nach einer 2:4-Pleite gegen Vorjahresfinalist Atletico Madrid benötigt die in der Gruppenphase ungeschlagene Elf im Rückspiel am 15. März in der spanischen Hauptstadt ein mittleres Fußballwunder, um das Achtelfinale zu überstehen.

Vor 29 300 Zuschauern in der ausverkauften BayArena durchkreuzten Saul (12.') und Atletico-Torjäger Griezmann (25.') bereits vor der Pause die Pläne der Leverkusener, die letztmals vor 15 Jahren in der Königsklasse die Runde der besten Acht erreicht hatten und anschließend 2002 sogar ins Finale eingezogen waren.

Gameiro per Foulelfmeter (59.'), der am vergangenen Wochenende mit einem Hattrick für Schlagzeilen gesorgt hatte, und Torres (86.') besiegelten Leverkusens Niederlage und befeuerten damit zugleich wieder die Diskussionen um den umstrittenen Trainer Roger Schmidt. Bellarabi gelang in der 48.' das 1:2, Madrids Savic sorgte mit seinem Eigentor in der 68.' nur kurzfristig für Spannung.

Bei Leverkusen, das bereits vor zwei Jahren im Achtelfinale gegen Atletico gescheitert war, konnten Torwart Leno und mit Abstrichen Brandt überzeugen. Die Torschützen Griezmann und Gameiro waren die stärksten Akteure bei den „Rojiblancos“.

Achtelfinale - Hinspiele



Manchester City – Monaco 5:3

Leverkusen – Atletico Madrid 2:4

Rückspiele



Am Mittwoch, den 15. März:

20.45: Monaco – Manchester City

20.45: Atletico Madrid – Leverkusen