(bob) - Mandy Minella ist derzeit nicht unterzukriegen. Die Nummer 76 der Weltrangliste setzte sich in Indian Wells (USA/7,7 Millionen US-Dollar) auch in der zweiten Qualifkationsrunde des Hartplatzturniers durch und steht nun im Hauptfeld.

Gegen die Tschechin Tereza Martincova (Weltranglistenposition: 165) hatte die 31-Jährige zu Beginn zwar noch Probleme, doch Minella kämpfte sich zurück. Nach 2.11' siegte sie mit 4:6, 6:4, 6:3.

Während die Luxemburgerin im ersten Satz große Schwächen beim ersten Aufschlag offenbarte - lediglich 47 Prozent der Punkte gewonnen -, verbesserte sie sich nach dem Rückschlag. Im zweiten Satz musste Martincova gleich fünf Breakbälle abwehren, den entscheidenden konnte Minella allerdings verwerten.

Nachdem sich beide Kontrahentinnen im Entscheidungssatz ein Duell auf Augenhöhe lieferten, war Minella beim Stand von 5:3 zur Stelle und holte sich den Sieg.



Gilles Muller (28) geht in Indian Wells in der Männerkonkurrenz an den Start.