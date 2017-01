(jot) - Gilles Muller hat seinen ersten Sieg im Einzel neuen Jahr gefeiert. Beim ATP-Hartplatzturnier in Sydney (495 630 US-Dollar) setzte sich der Linkshänder (ATP 34) in der ersten Runde mit 3:6, 6:3, 7:5 gegen Alexandr Dolgopolov (63) durch.

Es war sein zweiter Sieg im dritten Vergleich mit dem Ukrainer. In der kommenden Runde wartet nun der australische Qualifikant Matthew Barton (198).



Mandy Minella siegt im Doppel



Mandy Minella ihrerseits feierte nach ihrem Aus in der ersten Hauptrunde des WTA-Hartplatzturniers in Hobart (250 000 US-Dollar) wieder ein Erfolgserlebnis. Zusammen mit Anastasija Sevastova (LAT) wurde die Paarung Maria Irigoyen/Liang Chen (ARG/CHN) in nur 45 Minuten mit 6:1, 6:1 bezwungen. Nun geht es gegen Sara Errani/Kirsten Flipkens (I/B).