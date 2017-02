(DW) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 29) ist beim ATP-Hallenturnier in Sofia (BUL/540 310 US-Dollar) ins Viertelfinale eingezogen. Der an Nummer fünf gesetzte Luxemburger behauptete sich souverän in zwei Sätzen mit 6:3, 7:5 gegen den Russen Mikhail Youzhny (89).



Dabei begann die Partie alles andere als gut für Muller. Zunächst brachten beide Spieler ihren ersten Aufschlag durch. Doch dann hatte Youzhny auf einmal drei Breakbälle, von denen er den zweiten nutzte. So lag der Russe zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung.

Doch dann fand auch "Mulles" endlich in die Partie. Mit Hilfe der Breaks zum 3:3 und 5:3 erzielte die Luxemburger Nummer eins fünf aufeinanderfolgende Punkte, um den ersten Satz nach 36' Spielzeit zu gewinnen.

Viertelfinale gegen den Titelverteidiger



Muller spielte sich in einen wahren Rausch und machte gleich im ersten Spiel des zweiten Satzes das Break zum 1:0. Doch Routinier Youzhny gab sich nicht auf und glich seinerseits mit einem Break auf 2:2 aus. Fortan brachten beide ihre Aufschlagspiele durch, ehe der 33-jährige Luxemburger seinem um ein Jahr älteren Konkurrenten zum besten Zeitpunkt den Aufschlag abnahm (6:5).



Muller schlug im letzten Spiel souverän auf, um die Partie nach 1.21' zu seinen Gunsten zu beenden.

Im Viertelfinale trifft Muller am Freitag auf den Titelverteidiger Roberto Bautista Agut (16). Muller hat dabei noch eine Rechnung offen, war er im Vorjahr dem Spanier in Sofia doch im Halbfinale unterlegen. Die Statistik spricht klar gegen den Luxemburger: Von fünf Duellen gegen Bautista Agut in den vergangenen vier Jahren gewann er nur eins.