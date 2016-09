(jot) - Lars Gerson hat Sundsvall zum Auftakt des 22. Spieltags in Schwedens höchster Klasse einen Punkt gesichert. Beim 3:3-Unentschieden bei Örebro traf der Luxemburger Nationalspieler, der im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kam, in der 89.' per Elfmeter zum Ausgleich. Zuvor war er in der 65.' verwarnt worden.



Örebro hatte nach 53' noch mit 3:1 geführt.

Sundsvall liegt nun fünf Punkte vor dem drittletzten Rang, der gleichbedeutend mit der Relegation um den Klassenerhalt ist. Konkurrent Helsingborgs könnte am Sonntag allerdings bis auf zwei Punkte heranrücken.

Doch erst einmal wird Gerson sicherlich seinen wichtigen Treffer feiern ...