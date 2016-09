(jot) - Was für eine bittere Niederlage : Eléonora Molinaro ist bei den „Sermelux Open“ in Petingen (10 000 US-Dollar/Hartplatz) in der ersten Runde ausgeschieden. Die 16-Jährige (Weltranglistenposition: 1 168), die mit einer Wildcard ins Hauptfeld aufgenommen wurde, unterlag der an Nummer acht gesetzten Victoria Larrière (F/619) nach drei Stunden und 22 Minuten (!) mit 5:7, 7:6 (7:3) und 6:7 (3:7).



Auch wenn es nicht das längste Match der Tennisgeschichte der Frauen war, erlebten die Zuschauer unzählige dramatische Wendungen.



Für Tiffany Cornelius, die ebenfalls eine Wildcard erhalten hatte, kam auch das Aus. Sie unterlag der deutschen Qualifikantin Carolin Schmidt (D) in 1.11' mit 2:6, 2:6. Damit ist keine Luxemburgerin mehr im Einzel vertreten.