(dpa) - Lewis Hamilton hat die erste Pole Position der neuen Formel-1-Saison erobert. Der Mercedes-Pilot ließ am Samstag in Melbourne Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel (D) und seinen neuen Teamkollegen Valtteri Bottas (FIN) hinter sich. Der dreimalige Weltmeister aus Großbritannien holte sich damit schon zum 62. Mal in seiner Karriere den besten Startplatz. Vettel lag am Ende 0''268 hinter Hamilton. Bottas, der das Cockpit des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg (D) übernahm, hatte 0''293 Rückstand auf seinen Stallrivalen.

„Da ist alles drin, wenn der Sebastian gut wegkommt, kann er auch in Führung gehen. Der Rennausgang ist offen“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Vettel meinte via Funk: „Ich habe Zeit in Kurve eins verloren. Da habe ich zu viel gewollt. Aber ich weiß nicht, ob es gereicht hätte.“

Sein Teamkollege Kimi Räikkönen (FIN) beginnt das Rennen neben Bottas als Vierter.