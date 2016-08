(dpa) - Zwei kuriose Pannen haben in Italien am letzten Tag des Transferfensters für Aufsehen gesorgt. Der Wechsel des Serben Nikola Maksimovic vom FC Turin zum SSC Neapel wäre wegen des Alarms am Frankfurter Flughafen beinahe geplatzt, wie die „Gazzetta dello Sport“ am Donnerstag berichtete.



Der Fußball-Profi saß zunächst in Frankfurt fest und kam erst am späten Abend in Italien an. Neapel verzichtete wegen der knappen Zeit vorerst auf den Medizincheck, Maksimovic unterschrieb direkt seinen Vertrag bei dem Serie-A-Club. Von dem Alarm in Frankfurt war auch die Luxemburger Fußballnationalmannschaft betroffen. Auf ihren Weg zu dem Testländerspiel nach Lettland musste sie früher als geplant von ihrem Mannschaftshotel in Lipperscheid aufbrechen, konnte jedoch rechtzeitig Richtung Riga losfliegen.



Überhaupt nicht zustande kam am Ende der Wechsel des belgischen Nationalspielers Axel Witsel von Zenit St. Petersburg zu Juventus Turin. Witsel war Medienberichten zufolge bereits für den Medizincheck in Turin und wartete auf die letzten Dokumente seines russischen Clubs. Da diese jedoch nicht ankamen, platzte der Transfer in letzter Minute. Witsel musste nach stundenlangem Warten wieder abreisen und soll nun im Januar zum italienischen Meister wechseln.