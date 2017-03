(LS) - Nationaltrainer Luc Holtz bleibt vor dem Spiel des Jahres gegen Vizeeuropameister Frankreich noch einiges an Arbeit. Die Luxemburger Nationalelf verlor am Dienstagabend vor gut gefüllten Rängen in Ettelbrück verdient mit 0:1 gegen den belgischen Erstligisten Standard Liège.

Die Belgier waren bereits in der ersten Hälfte das aktivere Team und hatten durch Edmilson und Emond einladende Torgelegenheiten. Emond war es auch, dem kurz nach der Pause das Tor des Tages gelang. Die vielen Wechsel - auf Luxemburger Seite wurden alle Feldspieler ausgewechselt - waren mit einer der Gründe, dass die Begegnung nach der Pause verflachte. Die Spieler von Holtz versuchten zwar in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne zu werfen, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Jans und Rodrigues fallen positiv auf



Auf Luxemburger Seite wusste Jans zu gefallen, nach seiner Einwechselung konnte ebenfalls Rodrigues durch seinen Einsatz und seine Spritzigkeit einige Aufmerksamkeit erzielen.

Die Begegnung gegen "Les Bleus" wird am Samstag um 20.45 Uhr im ausverkauften Stade Josy Barthel in der Hauptstadt ausgetragen. Das "Luxemburger Wort" berichtet mit einem Liveticker von der Partie.