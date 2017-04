(BS) - Am Samstagabend stand in der Titelgruppe der Total League der komplette achte Spieltag auf dem Programm. Im Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Amicale Steinsel und dem Tabellenzweiten Musel Pikes setzten sich die Gastgeber in einem wahren Basketballkrimi mit 102:93 nach Verlängerung durch und bleiben damit im achten Spiel in der Titelgruppe ungeschlagen. Nach Ende der regulären Spielzeit stand es 86:86. In der Verlängerung spielten Picard und Co. dann ihre große Erfahrung aus und konnten die Partie letztendlich verdient für sich entscheiden.

In den weiteren Begegnungen konnten die Mannschaften aus Düdelingen und Ettelbrück einen großen Schritt in Richtung Halbfinaleinzug machen: Während der T71 dank eines starken Schlussviertels mit 98:87 in Bartringen siegte und damit Tabellenplatz vier festigte, gewann Ettelbrück mit 85:77 in Contern und belegt in der Tabelle Rang drei.

In der Auf-und Abstiegsgruppe siegte der hauptstädtische Racing 82:62 gegen Kordall und kann mit einem Sieg am kommenden Spieltag den Aufstieg in die Total League perfekt machen. Den Abstieg in die Nationale 2 muss die Mannschaft aus Bascharage hinnehmen, die ihr Spiel mit 83:93 gegen Arantia verloren hat.