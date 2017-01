(ms) - Nach dem 12. Spieltag steht Meister Red Boys vorübergehend wieder an der Spitze der Sales-Lentz Handball League. Die Differdinger profitierten dabei von der Berchemer Niederlage. Der bisherige Tabellenführer unterlag in Käerjeng mit 27:32.

In einer vor allem in der Anfangsphase interessanten Partie hatten die Käerjenger die besseren Reserven. Denn Berchem musste auf den angeschlagenen Gerber verzichten. Außerdem mussten das Team ab der 27' ohne Guillaume (dritte Zeitstrafe) spielen.



Zuvor erzielten die Gastgeber acht Treffer in Folge und setzten sich nach 24' mit 17:9 ab. Damit hatte das Team von Trainer Riccardo Trillini für eine Vorentscheidung gesorgt, auch wenn Berchem nie aufgab. So vermochten die Gäste nochmals auf zwei Treffer zu verkürzen (21:19, 42.'), ehe der HB Käerjeng in der Schlussphase nichts mehr anbrennen ließ.



In den übrigen drei Partien siegten die Favoriten. Der HB Düdelingen gewann 35:24 in Schifflingen. Der neue Tabellenführer Red Boys setzte sich daheim mit 28:23 gegen Petingen durch. Und HB Esch triumphierte sehr deutlich gegen Diekirch (45:21).