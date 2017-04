(bob) - Vor der letzten Nacht der regulären Saison standen in der NBA noch einige Entscheidungen aus. Die Chicago Bulls um Ausnahmekönner Jimmy Butler und Dwyane Wade benötigten einen Sieg, um sich für die am Samstagabend beginnenden Play-offs zu qualifizieren.



Bei den Brooklyn Nets zeigte das Team von Coach Fred Hoiberg eine starke Leistung, sodass die Bulls durch den 112:73-Erfolg den achten Platz im Osten sicherten.



In den Play-offs geht es für Butler und Co. in der ersten Runde gegen die Boston Celtics, die sich den ersten Rang vor den Cleveland Cavaliers sicherten.

Auch bei den Los Angeles Clippers gab es Grund zur Freude: Chris Paul und seine Teamkollegen setzten sich gegen die Sacramento Kings durch und haben somit in der ersten Runde gegen Utah Jazz Heimvorteil.

Das Duell der Ausnahmekönner



Besonders freuen dürfen sich die NBA-Fans auch auf das Duell zwischen den Houston Rockets und Oklahoma City Thunder. Dort kommt es nämlich zum Aufeinandertreffen der beiden MVP-Kandidaten James Harden und Russell Westbrook.



Die Play-offs beginnen am Samstagabend (Luxemburger Zeit). Das erste Spiel zwischen den Indiana Pacers und den Cleveland Cavaliers beginnt um 21 Uhr. Jede Serie wird nach dem Modus "best of seven" ausgetragen.

Eastern Conference

Boston Celtics (1) - Chicago Bulls (8)

Cleveland Cavaliers (2) - Indiana Pacers (7)

Toronto Raptors (3) - Milwaukee Bucks (6)

Washington Wizards (4) - Atlanta Hawks (5)

Western Conference



Golden State Warriors (1) - Portland Trail Blazers (8)

San Antonio Spurs (2) - Memphis Grizzlies (7)

Houston Rockets (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Los Angeles Clippers (4) - Utah Jazz (5)