(sid) - Bayer Leverkusen hat seinem neuen Trainer Tayfun Korkut im fünften Anlauf den ersten Sieg beschert und die Minimalchance auf den Sprung in die Europa League gewahrt. Die „Werkself“ kam durch das verdiente 2:0 beim Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 zum ersten Dreier nach zuvor acht Pflichtspielen ohne Sieg.

Vor 16 200 Zuschauern besiegelten die überragenden Brandt (15.') und Volland (56.') den fünften Auswärtserfolg der Bayer-Elf, der in der neuen Runde aber weiterhin die erste Saison ohne Europacup seit sieben Jahren droht. Die abgeschlagenen Darmstädter, die erneut wacker kämpften, kassierten am 27. Spieltag die 20. Niederlage und haben sich längst mit dem Abstieg abgefunden.

„Endlich haben wir uns auch mal belohnt. Heute hat man gesehen, wie wir spielen wollen. Der Sieg war definitiv wichtig“, sagte ein nach langer Zeit mal wieder zufriedener Leverkusener Abwehrchef Toprak nach dem Match.

Korkut, der am gestern Abend zum 50. Mal bei einem Bundesligaspiel auf der Bank saß, hatte seine Mannschaft drei Tage nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg (3:3) auf vier Positionen verändert. Unter anderem standen Brand und Kampl wieder in der Startelf der Gäste.

Die Partie nahm trotz der frischen Kräfte nur langsam Fahrt auf und wurde zunächst von vielen Fehlpässen geprägt. „Lilien“-Stammkeeper Esser, der nach vierwöchiger Verletzungspause wieder im Kasten stand, musste zu Beginn nicht eingreifen.

Darmstadt versuchte immer wieder, mit hohen Bällen in den Leverkusener Strafraum zum Erfolg zu kommen. Einen daraus resultierenden und formidablen vorgetragenen Konter nutzte dann aber Brandt zum 1:0 für die Rheinländer.

Für die Gastgeber kam in der Folge erschwerend dazu, dass der Ex-Leverkusener Sam bereits nach einer knappen halben Stunde verletzt ausgewechselt werden musste. Die erste wirklich gute Gelegenheit der Darmstädter in einer schwachen und hektischen ersten Hälfte vergab Altintop, dessen Freistoß knapp über das Bayer-Gehäuse strich (33.').

Nach dem Wechsel nutzte das Korkut-Team seine technische Überlegenheit in Person von Volland aus. In seinem 150. Bundesligaspiel verwertete der Ex-Hoffenheimer eine Brandt-Hereingabe perfekt, in dem er aus der Drehung unter die Latte schoss.

Leipzig marschiert Richtung Champions League

In den anderen Partien marschiert Aufsteiger RB Leipzig mit Riesenschritten weiter Richtung Champions League. Zum Abschluss der englischen Woche gewann der Neuling 3:2 beim FSV Mainz und hielt damit auf Platz zwei Bayern-Bezwinger 1899 Hoffenheim auf Distanz.

Dagegen musste Hertha BSC im Kampf um einen Europacup-Platz einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Die Berliner kassierten bei Borussia Mönchengladbach eine 0:1-Niederlage und blieben auch im siebten Auswärtsspiel in Folge ohne einen Punkt.

38 Zähler weist Aufsteiger SC Freiburg nach dem 1:0 beim VfL Wolfsburg auf, der seinerseits im fünften Spiel unter seinem neuen Trainer Andries Jonker die erste Niederlage kassierte. Freiburg hat damit den Klassenerhalt fast sicher.

Im Kellerderby hat der FC Augsburg dem FC Ingolstadt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder Leben eingehaucht und muss selbst mehr denn je bangen. Augsburg verlor 2:3. Damit hat Augsburg, das Relegationsplatz 16 belegt, nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Tabellen-Vorletzten Ingolstadt.