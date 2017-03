(sid) - Die WM-Qualifikation der Elftal ist in großer Gefahr, die Oranje-Fans gehen auf die Barrikaden und Kapitän Arjen Robben spart nicht mit Kritik: Mit einer unerwarteten 0:2-Niederlage in Bulgarien und einer höchst umstrittenen Aufstellung brachte "Bondscoach" Danny Blind die gesamte Fußball-Nation gegen sich auf, am Sonntagabend musste der 55-Jährige gehen.



Bulgarien war für mich ein Unfall. Ich habe alles reingesteckt, was ich in mir habe. Leider endet es jetzt hier.

"Wir waren auf einem guten Weg", behauptete der einstige Abwehrspieler nach dem Treffen mit der Verbandsspitze am Sonntag, die ihm wie erwartet den Laufpass gab: "Bulgarien war für mich ein Unfall. Ich habe alles reingesteckt, was ich in mir habe. Leider endet es jetzt hier."

Weil die Ergebnisse "enttäuschend" und die Qualifikation für Russland "schwierig" sei, sah sich der Verband KNVB "gezwungen, von ihm Abschied zu nehmen", wie Verbandsdirektor Jean Paul Decossaux am Sonntagabend erklärte. Blind, seit Sommer 2015 im Amt, hatte bereits die EM 2016 verpasst.

Zuletzt hatten sich die Niederlande 2002 nicht für die WM-Endrunde in Südkorea und Japan qualifizieren können. Der seinerzeit kreierte Song "Ohne Holland fahr'n wir zur WM" könnte nun erneut die Hitparaden stürmen.



Die Tabellensituation in der Gruppe A, in der auch Luxemburg ist, hat sich dramatisch verschärft: Ex-Weltmeister Frankreich ist mit 13 Punkten enteilt, Schweden (10) und nun auch Bulgarien (9) liegen vor den Niederlanden (7), die sich bestenfalls noch Hoffnungen machen können, als Zweiter die Play-offs zu erreichen.

Doch auch Routiniers wie Bayern-Spieler Robben hatten einen mehr als gebrauchten Abend erwischt. Entsprechend verärgert war der Spielführer des WM-Dritten: "Wir sind eine gute Mannschaft, wenn wir tun, was wir tun müssen. Aber die erste Halbzeit war zum Heulen, ein schockierender Albtraum. Ich bin fast sprachlos." Beim Länderspiel am Dienstag in Amsterdam gegen Italien betreut der bisherige Co-Trainer Fred Grim die Oranje-Stars um Robben.