Beim anstehenden Kongress des Luxemburger Fußballverbands FLF am 22. Oktober in Hesperingen wird es zu Wahlen für Posten im Verwaltungsrat kommen. Dabei liegen vier neue Kandidaturen für ein Amt in diesem Gremium vor. Es sind dies Léon Hilger (Präsident Una Strassen), Carine Nardecchia (Präsidentin Luna Oberkorn), Nico Ralinger (Vorstandsmitglied UN Käerjéng) sowie Domenico Laporta (AS Luxemburg-Porto). Der Präsident des FC Münsbach, Patrick Weyrich, hat seine Kandidatur aus zeitlichen Gründen zurückgezogen.



Die fünf austretenden Mitglieder des Verwaltungsrats Jean-Jacques Schonckert (Avenir Beggen), Jean Schiltz (US Hostert), Charles Schaack (Sporting Mertzig), Christian Hess (Etoile Sportive Schouweiler) sowie Gilbert Goergen (Fola Esch) sind auch alle wiederwählbar, sodass insgesamt neun Kandidaturen für fünf freie Posten vorliegen.