(sid) - Im Jahr 2016 sind viele bekannte Sportler verstorben. Wir erinnern uns an:



9.1.: Maria Teresa de Filippis, die erste Frau, die je bei einem Rennen der Formel 1 startete, stirbt im Alter von 89 Jahren. Die Italienerin war 1958 beim Großen Preis von Belgien auf dem legendären Ardennenkurs von Spa-Francorchamps an den Start gegangen und belegte in einem Maserati den zehnten und damit letzten Platz.

9.1.: Die Rallye Dakar fordert das nächste Todesopfer. Ein 63 Jahre alter Mann stirbt bei einem Unfall des Teilstücks zwischen Uyuni (BOL) und Salta (ARG). Es ist der 67. Todesfall im Rahmen der Rallye Dakar seit 1980.

22.1.: Ski-Olympiasieger Bill Johnson verstirbt im Alter von 55 Jahren. Johnson hatte im Jahr 2010 einen massiven Schlaganfall erlitten und seitdem in einem Pflegeheim in Gresham im US-Bundesstaat Oregon gelebt. Sein Olympia-Triumph in der Abfahrt von 1984 in Sarajevo, war der erste eines US-Skirennläufers bei Olympia.

5.2.: Der 14-malige X-Games-Gewinner Dave Mirra wird in Greenville/North Carolina tot aufgefunden worden. Die Polizei entdeckt die Leiche des 41-Jährigen in dessen Truck, der erfolgreiche BMX-Freestyler hat sich offenbar das Leben genommen.

29.2.: Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Hannes Löhr stirbt im Alter von 73 Jahren. "De Nas", berühmt für seinen ausgeprägten Torriecher, gehörte zu den populärsten Spielern des 1. FC Köln. Im Jahr zuvor hatte Löhr eine Lungenentzündung und einen Schlaganfall erlitten.

13.3.: Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05 (2:0) wird vom Tod eines Zuschauers überschattet. Gleich zwei Besucher hatten Herzinfarkte erlitten und mussten reanimiert werden. Ein 79-Jähriger überlebte nicht, ein 55-Jähriger wurde gerettet und ins Krankenhaus eingeliefert.

Johann Cruyff ist 2016 an einer Krebserkrankung gestorben.

Foto: AFP

24.3.: Das niederländische Fußball-Idol Johan Cruyff stirbt im Alter von 68 Jahren an den Folgen eines Krebsleidens. Im Oktober des vergangenen Jahres war beim früheren Star des FC Barcelona (1973-78) Lungenkrebs diagnostiziert worden, anschließend unterzog er sich einer Chemotherapie.

27.3.: Der belgische Radprofi Antoine Demoitie stürzt beim Frühjahrs-Klassiker Gent-Wevelgem und wird von einem nachfolgenden Begleitmotorrad erfasst. In der Nacht erliegt der 25-Jährige im Krankenhaus in Lille seinen Kopfverletzungen.



Daan Myngheer ist an einer Herzattake gestorben.

Foto: LW-Archiv





28.3.: Der belgische Radprofi Daan Myngheer stirbt in einem Krankenhaus in Ajaccio. Der 22-Jährige hatte am Samstag während der ersten Halbetappe des Radrennens Criterium International auf Korsika eine Herzattacke erlitten. Für den belgischen Radsport ist es der zweite Todesfall binnen zwei Tagen.

3.4.: Italiens ehemaliger Fußball-Nationaltrainer Cesare Maldini verstirbt im Alter von 84 Jahren. Er hatte die Squadra Azzurra von 1996 bis 1998 betreut.

12.4.: Die umstrittene Kampfsportart Mixed Martial Arts hat einen tragischen Todesfall zu beklagen. Der Portugiese Joao Carvalho stirbt im Alter von 28 Jahren an den Folgen einer in einem Kampf erlittenen Verletzung.

1.5.: Das 19 Jahre alte Offensiv-Talent Niklas Feierabend von Fußball-Bundesligist Hannover 96 kommt bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Nach Polizeiangaben war gegen 05.45 Uhr auf einer Landstraße ein mit fünf Personen besetztes Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

6.5.: Der kamerunische Fußball-Nationalspieler Patrick Ekeng vom rumänischen Erstligisten Dinamo Bukarest stirbt nach einem Zusammenbruch beim Heimspiel gegen den FC Viitorul Constanta. Todesursache war offenbar ein Herzanfall bei dem 26-Jährigen.

Sandor Tarics war ein ungarischer Wasserballspieler und Architekt.

Foto: LW-Archiv

21.5.: Der bis dato älteste noch lebende Olympiasieger Sandor Tarics stirbt im Alter von 102 Jahren. Tarics gehörte zur ungarischen Wasserball-Nationalmannschaft, die bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin die Goldmedaille gewann.

3.6.: Der spanische Motorrad-Fahrer Luis Salom verunglückt beim freien Moto2-Training zum Großen Preis von Katalonien tödlich. Knapp fünf Jahre nach dem Drama um Italiens Star Marco Simoncelli erschüttert damit wieder ein Todesfall den WM-Zirkus.



Der Tod von Boxikone Muhammad Ali hat Menschen auf der ganzen Welt bewegt.

Foto: LW-Archiv





4.6.: Box-Ikone Muhammad Ali stirbt im Alter von 74 Jahren. Der frühere Schwergewichtsweltmeister war am Tag zuvor wegen Atemproblemen in eine Klinik in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona eingeliefert worden. Ali war seit 1984 an Parkinson erkrankt. 1981 hatte Ali, geboren als Cassius Marcellus Clay, seine Karriere beendet.

8.6.: Der ehemalige Bundesliga-Trainer Sascha Lewandowski wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Obduktion ergibt später, dass es sich allen Anzeichen nach um Selbstmord gehandelt hat. Lewandowski war Anfang März beim Zweitligisten Union Berlin wegen eines Burnout-Syndroms zurückgetreten, das auch funktionelle Herzbeschwerden verursachte.

10.6.: Die kanadische Eishockey-Ikone Gordie Howe stirbt im Alter von 88 Jahren. Howe gewann viermal den Stanley Cup mit Detroit und beendete seine Karriere erst mit 52 Jahren. "Mister Hockey" galt über Jahrzehnte als bester Eishockeyspieler der Welt, bis Wayne Gretzky fast alle Rekorde des vielseitigen Angreifers brach.

11.6.: Die deutsche Radsport-Legende Rudi Altig stirbt nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren. Der Mannheimer war einer der größten deutschen Sportstars der 60er Jahre. Bei der Tour de France gewann er acht Etappen und fuhr 18 Tage im Gelben Trikot, größter Erfolg war der WM-Titel 1966 im Straßenrennen auf dem Nürburgring.



Kanu-Trainer Stefan Henze stirbt bei den Olympischen Spielen durch einen Verkehrsunfall.

Foto: REUTERS





15.8.: Der deutsche Kanuslalom-Trainer Stefan Henze stirbt während den Olympischen Spiele in Rio de Janeiro an den Folgen seiner schweren Verletzungen, die er bei einem Autounfall erlitten hatte. Vier Organe des nur 35 Jahre alt gewordenen Olympiazweiten von Athen 2004, darunter das Herz, wurden kurz danach erfolgreich an schwerkranke Patienten transplantiert.

16.8.: Der ehemalige Sportfunktionär Joao Havelange stirbt im Alter von 100 Jahren. Von 1974 bis 1998 war der Brasilianer Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA und von 1963 bis 2011 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Unter Havelanges Führung entwickelte sich die FIFA zum größten Sportverband der Welt.

17.9.: Der iranische Radfahrer Bahman Golbarnezhad stirbt nach einem Unfall beim Straßenrennen der Paralympics in Rio de Janeiro. Der 48-Jährige war bei einem Bergabschnitt der Strecke gestürzt und erlitt auf dem Weg ins Unimed Rio Krankenhaus in Barra einen Herzstillstand.



Golflegende Arnold Palmer.

Foto: REUTERS

26.9.: Arnold Palmer, einer der berühmtesten Golfprofis der Geschichte, stirbt im Alter von 87 Jahren. Palmer, genannt "The King", hatte in seiner langen Laufbahn als Profi (1954-2006) 95 Turniersiege gefeiert, darunter sieben Majors.

2.10.: Der italienische Motorboot-Weltmeister Massimo Rossi verunglückt bei einem Rennen in Traben-Trarbach (D) nahe der Luxemburger Grenze tödlich. Die Veranstaltung auf der Mosel wird nach dem Unfall abgebrochen.

25.10.: Die brasilianische Fußball-Ikone Carlos Alberto, Weltmeister-Kapitän von 1970, verstirbt im Alter von 72 Jahren in Rio de Janeiro nach einem Herzinfarkt.

11.11.: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund trauert um die Club-Ikone Alfred "Aki" Schmidt. Der 25-malige Nationalspieler stirbt nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren.



Ein Großteil der brasilianischen Fußball-Profimannschaft Chapecoense kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

Foto: REUTERS





29.11.: Bei einem Flugzeugunglück in Kolumbien kommt ein Großteil der brasilianischen Fußball-Profimannschaft Chapecoense ums Leben. Der Club befand sich auf dem Weg nach Medellin, um dort das Final-Hinspiel in der Copa Sudamericana gegen Atletico zu bestreiten. Insgesamt 71 Menschen sterben, sechs überleben.

22.12.: Der zweimalige Olympiasieger Miruts Yifter aus Äthiopien stirbt im Alter von offiziell 72 Jahren an einer Atemwegserkrankung. Der kraftvolle Mittel- und Langstreckenläufer gewann 1972 in München Olympiabronze über 10.000 m, acht Jahre später in Moskau gewann Yifter Gold über 5000 und 10.000 m.