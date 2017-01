(jot) - Es sollte nicht sein: Gilles Muller hat zusammen mit Sam Querrey (USA) das Doppelfinale des ATP-Hartplatzturniers im australischen Brisbane verloren. Im Endspiel setzten sich die beiden Lokalmatadoren Thanasi Kokkinakis/Jordan Thompson, die dank einer Wildcard am Start waren, nach hartem Kampf in einer Stunde und 35 Minuten mit 7:6 (9:7), 6:4 durch.

Muller (34) wartet damit weiter auf seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. In der kommenden Woche schlägt er beim Hartplatzturnier in Sydney (495 630 US-Dollar) auf. In der ersten Runde geht es gegen Alexandr Dolgopolov (UKR/62), gegen den er auf der ATP-Tour bislang ein Mal gewonnen und ein Mal verloren hat.