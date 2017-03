(jot) - Mandy Minella (Weltranglistenposition: 74) hat alles versucht, am Ende setzte sich dann aber die haushohe Favoritin in der zweiten Runde des WTA-Hartplatzturniers von Miami (Hartplatz/7,9 Millionen US-Dollar) mit 6:2, 6:2 durch.



Nach einer langen Geduldsprobe – es regnete in Miami und das Duell zwischen Philipp Kohlschreiber (D) und Taylor Fritz (USA) dauerte sehr lange – zeigte sich Minella von Beginn an auf Court 2 gegen die Weltranglistensiebte Svetlana Kuznetsova hellwach. Die 31-jährige Rechtshänderin brachte ihr Aufschlagspiel durch, ehe ihr danach sogar ein Break gelang. 2:0 hieß es aus der Sicht der Luxemburgerin.



Sechs Spielerfolge in Serie



Im Anschluss daran fand Kuznetsova jedoch zu ihrem Rhythmus. Sie sicherte sich sechs Spielerfolge in Serie, um den Satz mit 6:2 zu gewinnen. Minella kämpfte zwar tapfer, Kuznetsova stellte jedoch ihre Klasse unter Beweis. Es wurde deutlich, warum die 31-jährige Russin bereits zwei Grand-Slam-Siege (US Open/2004 und French Open/2009) feiern konnte und am vergangenen Sonntag im Finale von Indian Wells stand.



Der zweite Satz begann ähnlich wie der erste. Minella ging erneut bei eigenem Service mit 1:0 in Führung, ehe Kuznetsova reagierte. Die Rechtshänderin glich zunächst aus, ehe sie auf 4:1 davonzog. Minella bewies jedoch Moral und nach einem Break stand es plötzlich nur noch 2:4 aus der Sicht der Luxemburgerin. Kuznetsova ließ sich jedoch nicht mehr aus dem Konzept bringen und sicherte sich auch den zweiten Satz mit 6:2. Sie nutzte den zweiten Matchball nach einer Stunde und sechs Minuten. Es war das erste Duell beider Spielerinnen auf der WTA-Tour.