(jot) - Tina Welter spielt in der zweiten deutschen Bundesliga für Trier. Am Ende der kommenden Saison will sie den Verein jedoch verlassen. "Der Club hat entschieden, aus finanziellen Gründen auf einen Aufstieg in die Bundesliga zu verzichten. Dies war schon ein kleiner Schock für mich, da ich bereits immer einmal in der Bundesliga spielen wollte."



Die 24-Jährige äußert sich im Videokommentar u ...