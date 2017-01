(sid) - Frankreichs Handballer haben bei der Heim-WM das Finale erreicht. Der Rekordweltmeister besiegte im Halbfinale Slowenien in Paris mit 31:25 und trifft im Endspiel am Sonntag an gleicher Stelle auf den zweimaligen Olympiasieger Kroatien oder den EM-Vierten Norwegen, die sich am Freitag (20.45 Uhr) gegenüberstehen.

Bester Werfer der Franzosen beim achten Sieg im achten Turnierspiel war Nedim Remili mit sechs Toren. Frankreich greift damit nach dem sechsten WM-Gold. Der EM-14. Slowenien kämpft am Samstag im Spiel um Platz drei um seine erste WM-Medaille.