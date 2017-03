(ms/GaM) - Am ersten Spieltag in der Titelgruppe der Sales-Lentz League hat es die erwarteten Resultate gegeben. Der HB Käerjeng, die Red Boys und der HB Esch haben ihre Aufgaben erfolgreich gelöst. Damit hat dieses Trio gleich zu Beginn der Titelgruppe die Chance genutzt, sich leicht von der Konkurrenz abzusetzen.

Im Spitzenspiel zwischen Esch und Berchem setzten sich die Gastgeber in einem mäßigen Spiel mit 27:23 durch. Dabei standen vor allem die beiden Torhüter im Rampenlicht. Während Gästekeeper Liszkai 19 Bälle parierte, tischte sein Escher Gegenüber Milosevic sogar 22 Paraden auf.



Nach 45 Minuten sah es nach einem klaren Escher Sieg aus (21:13), ehe sich in der Schlussphase Unkonzentriertheiten ins Spiel schlichen. So kam Berchem nochmals auf drei Treffer heran, doch spannend wurde es nicht mehr.



Enger ging es zwischen den Red Boys und dem HB Düdelingen zu. Am Ende behielten die Differdinger mit 28:26 die Oberhand, mussten aber bis zum Schluss kämpfen. Zur Pause lag der HBD sogar knapp in Führung, ehe man sich am Ende in Unterzahl geschlagen geben musste. Schwerer als erwartet tat sich der HB Käerjeng. Der Leader mühte sich gegen Petingen zu einem 28:24-Sieg und hat noch viel Luft nach oben.