(jot) - Paukenschlag im Luxemburger Handball: Roude Léiw Bascharage wird am Ende der Saison aufgelöst. Das Team war in dieser Saison in der dritten deutschen Liga West chancenlos.



Nun erfolgt die Auflösung. Dies teilte der Vorstand des HB Käerjeng mit, der auch für Roude Léiw Bascharage verantwortlich zeichnet. Begründet wird der Schritt damit, dass es immer schwieriger werde, Spielerinnen für das Projekt, das vor acht Jahren lanciert wurde, zu gewinnen. Bereits in diesem Jahr sei das Aufgebot zu klein gewesen.

Der HB Käerjeng will den Fokus nun wieder verstärkt auf die luxemburgische Meisterschaft legen, in der man bereits in dieser Saison mit einem Team eine gute Rolle spielt. Zurzeit belegt man den dritten Rang. Man stand zudem im Pokalfinale, in dem man Museldall unterlag.