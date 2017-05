(jan) - Die Red Boys Differdingen müssen ab der kommenden Handballsaison wohl ohne ihren größten Leistungsträger auskommen. Nationalspieler Yann Hoffmann wird den Verein, dem er seit seiner Jugend angehört, im Sommer voraussichtlich verlassen. Damit wagt der 22-Jährige wohl den Schritt zum Profi.

"Es kann gut sein, dass ich ins Ausland gehe", erklärte Hoffmann am Freitag. Doch auch ein Verbleib in Differdingen sei nicht ausgeschlossen. "Fest steht noch nichts", ergänzte der Rückraumspieler.



2012 zum ersten Mal ins Nationalteam berufen, erreichte Hoffmann im Januar 2017 den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere. Nachdem er in der abgelaufenen Saison mit den Red Boys Meister geworden war, stand der 1,94 m große Rückraumspieler mit Luxemburg im letzten Gruppenspiel gegen Italien kurz vor dem Erreichen der finalen EM-Qualifikation. Doch in einem dramatischen Spiel in Italien, als Hoffmann sein Team fast im Alleingang am Leben erhalten hatte, scheiterte die FLH-Auswahl denkbar knapp.

Nun geht Hoffmann wohl den nächsten Schritt in seiner Karriere. Nach LW-Informationen sind unter anderem Vereine aus der dritten deutschen Bundesliga im Gespräch.