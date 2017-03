In der Titelgruppe der Handball-Meisterschaft hat der HB Esch ein weiteres Mal seine Ambitionen untermauert. Muller und Co. setzten sich mit 25:23 bei den Red Boys durch. Zur Halbzeit lagen die Gäste mit 12:10 in Führung.

Red Boys musste zwei Platzverweise hinnehmen. Kratovic sah bereits in der 22.' wegen der dritten Zeitstrafe die Rote Karte, Maric musste in der 53.' wegen groben Foulspiels das Spielfeld verlassen.



Der HB Düdelingen wurde unterdessen seiner Favoritenrolle gerecht und zwang Petingen mit 32:26 in die Knie.

Bereits am Freitag hatte Berchem überraschend mit 33:31 bei Käerjeng gesiegt.

Die Reaktion der Differdinger Agron Shabani (Trainer) und Daniel Scheid (Red Boys)

Die Reaktion des Escher Trainers Holger Schneider