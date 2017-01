(jot/DW) - Nikola Malesevic wird der Trainer der kommenden Frauen-Nationalmannschaft im Handball werden. Ein entsprechendes Gerücht, das "Le Quotidien" am Donnerstagmorgen veröffentlichte, wurde dem "Luxemburger Wort" als richtig bestätigt.

Am Abend wird der nationale Verband FLH wohl auch zu diesem Thema Stellung nehmen. Malesevic ist aktuell Trainer beim HB Düdelingen und betreut sowohl das Männer- als auch das Frauenteam. In einer ersten Phase wird er also gleich drei Trainerjobs ausführen.