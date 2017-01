(jan) - Was für ein Spiel! Luxemburgs Handballer haben in einem Nervenkrieg gegen Italien den Einzug in die letzte Qualifikationsphase zur Handball-EM 2020 vorerst verpasst. Die Mannschaft unterlag in Italien mit 24:26. Damit war Luxemburg im direkten Vergleich mit den Italienern um ein Tor unterlegen.

Nach dem 24:23 in der Coque war das FLH-Team mit einem kleinen Vorsprung nach Sizilien gereist. In einem zerfahrenen Spiel setzten sich die Italiener bis kurz vor Schluss auf vier Tore ab. Doch 40 Sekunden vor dem Ende verwertete Yann Hoffmann einen Angriff zum 24:25 - ein Ergebnis, das Luxemburg zum Gruppensieg gereicht hätte. Doch der letzte verzweifelte Wurf von Turkovic trudelte mit der Schlusssirene vorbei an Torwart Auger ins Netz. Während es auf italienischer Seite kein Halten mehr gab, fielen Luxemburgs Spieler entkräftet zu Boden.