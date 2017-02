(LS). Der HB Düdelingen hat sich im Hinspiel des Achtelfinales im EHF-Challenge-Cups gegen den ukrainischen Club HC Zaporozhye eine hervorragende Ausgangsposition für das am morgigen Sonntag (18 Uhr) staffindende Rückspiel gesichert.

Das Team von Trainer Nikola Malsesevic überzeugte über weite Strecken der umkämpften und physisch anspruchsvollen Partie und gewann 32:27. Bereits zur Halbzeit lag der HBD 15:14 vorn, leistete sich jedoch ein paar schwächere Phasen. Weil Düdelingen am Leistungslimit agierte, gelang es den Ukrainern nie, in Führung zu gehen. Lediglich einmal beim Stand von 8:8 kams o etwas wie Gefahr auf.

Nach dem Wechsel gelang es dem HBD, sich phasenweise mt vier Toren abzusetzen und stellte sich mit einer energischen Abwehrleistung besser auf das schnelle und wuselige Angriffsspiel der Ukrainer ein. Nicht nur Patzack (7 Tore) und Ilic (8 Tore) trafen aus allen Lagen, sondern auch Mauruschatt hatte in der Schlussphase mit fünf Toren massgeblichen Anzeil am Erfolg des HBD.

Ein besonderes Lob ging an Keeper Herrmann, der 60` durchspielte und etliche Glanztaten zeigte. Elf Paraden raubten den variabel agierenden Angreifern der Gäste die Nerven. Düdelingen geht also mit einem Fünf-Tore-Vorteil ins morgige Rückspiel, das offiziell das Heimspiel des HBD ist. Der Einzug ins Viertelfinale ist demnach in greifbare Nähe gerückt.