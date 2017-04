(LuS) - Vorjahresvizemeister Käerjeng ist nach der dritten Niederlage in Folge wohl raus aus dem Titelkampf. In einer emotionalen, teilweise auch sehr hektisch geführten Partie setzte sich der HB Esch am Samstagabend vor 550 Zuschauern in der Lallinger Halle am Ende klar mit 33:27 durch.



Bis zur Halbzeit agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, hatten gute Szenen im Angriff, wie auch in der Defensive. Doch dann kam es zu einer Szene, die wesentlich zur Wendung in einem denkwürdigen Spiel beitrug. Nach Foul von Jelinic an Halilbegovic musste der Käerjenger Winterneuzugang nach minutenlanger Behandlung ins Krankenhaus, nachdem der Rückraumspieler unglücklich auf dem Hallenparkett aufkam. Die Diagnose steht noch aus. Im Anschluss zog Esch ab der 40.' das Tempo entscheidend an, setzte sich zwischenzeitlich auf neun Tore ab und gewann schlussendlich ein kampfbetontes, temporeiches und spannendes Spiel mit 33:27. Die Mannschaft von Holger Schneider bleibt Tabellenführer und der heißeste Titelkandidat.

Im zweiten Spiel des Abends hatten die Red Boys in Petingen mehr Mühe als erwartet und siegten mit 31:28. Zur Halbzeit führte das Team von Agron Shabani mit 16:12, zwischenzeitlich kam Petingen nach guter kämpferischer Leistung auf zwei Punkte ran (16:18). Bester Werfer bei Petingen war Muric mit acht Treffern, beim Sieger traf Kartovic sechs Mal.