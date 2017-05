(ms) - HB Esch heißt der Meister der Saison 2016/2017 in der Sales-Lentz League. Damit ist den favorisierten Escher nach dem Pokalsieg das zweite Doublé der Vereinsgeschichte gelungen. In einer umkämpften Partie setzte sich der Fusionsverein gegen den alten Meister Red Boys mit 28:25 durch.

Bereits mit einem Unentschieden hätte Esch am drittletzten Spieltag den siebten Meistertitel feiern können. Doch das Team von Trainer Holger Schneider wollte zunächst keine Spannung aufkommen lassen und lag schnell mit 4:1 in Führung. So langsam schlichen sich aber einige Fehler in das Escher Spiel.

Die Pulli und Co wirkten sogar leicht nervös und trafen auf einen Gegner der um jeden Ball kämpfte. So wurden die Seiten mit einem 11:11 gewechselt und die Sektflaschen mussten noch gelagert bleiben. Doch in der zweiten Hälfte gewann Esch wieder das Übergewicht und lag fast permanent in Führung. Als beim Stand von 25:21 fünf Minuten vor Schluss die Feierlichkeiten bereits angestimmt wurden, kamen die Differdinger plötzlich nochmal auf einen Treffer heran.

Doch Vasilakis und der überragende Krier brachten den Titel unter Dach und Fach. Hinter dem HB Esch geht es im Kampf um die europäischen Plätze wieder extrem spannend zu. Da der HB Käerjeng in Berchem mit 32:30 die Oberhand behielt und der HB Düdelingen mit 29:24 in Petingen gewann, liegen nun gerade mal zweieinhalb Punkte zwischen dem HBD auf Rang zwei und Käerjeng auf Platz vier. Klar ist nur, dass Berchem als Pokalfinalist wegen des Escher Doublés sicher international vertreten sein wird.