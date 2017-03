(LuS) - Am zweiten Spieltag der Handball-Titelgruppe gab es zwei überraschende Resultate. So setzte sich Berchem vor allem in dieser Höhe eindrucksvoll gegen die Red Boys mit 37:28 durch. Der HB Düdelingen gewann vor eigenem Publikum gegen den HB Käerjeng mit 34:31 und macht das Titelrennen so wieder spannend. Erwartungsgemäß ließ der HB Esch bei seinem Gastspiel in Petingen nichts anbrennen und gewann nach einer 17:14-Halbzeitführung noch klar und deutlich mit 42:21.

In Crauthem sahen 200 begeisterte Zuschauer ein Feuerwerk ihrer Mannschaft. Zur Halbzeit deutete das Team aus dem Roeserbann seine Stärke an, führte dort bereits mit 19:16 und zog dem Favoriten aus Differdingen dann im zweiten Durchgang völlig unerwartet mit 37:28 das Fell über die Ohren. Umso bemerkenswerter ist der Sieg der Gulbicki-Truppe zu bewerten, weil Kreisläufer Guillaume wegen einer Verletzung erst gar nicht spielen konnte. Goemaere mit acht und Stupar mit sieben Toren zeichneten sich besonders aus. Bei den Red Boys war Scheid mit acht Treffern erfolgreichster Werfer. Eine Erklärung für den desolaten Auftritt der Red Boys könnte in der fehlenden Durchschlagskraft von Hoffmann zu suchen sein, der ledigich zwei Mal traf.

In Düdelingen waren 230 Zuschauer aus dem Häuschen, als Ilic, Wirtz & Co. in der zweiten Halbzeit ein Angriffsfeuerwerk per excellence abbrannten. Zur Halbzeit bewegte sich die umkämpfte, mitreissende und spielerisch anspruchsvolle Partie auf Augenhöhe (15:16). Ein überragender Herrmann im HBD-Tor und kein einziger Ausfall ließen den HBD mit Esprit, unheimlichen Kampfgeist und Leidenschaft agieren. Am Ende siegte der HBD mit 34:31 und hält die Meisterschaft damit wieder offen.



Außerdem wurde am Rande des Spieltages bekannt, dass Riccardo Trillini, Trainer des HB Käerjeng, ab der kommenden Saison neuer italienischer Nationaltrainer wird.