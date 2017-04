(LuS). Am letzten Spieltag der Hinrunde in der Titelgruppe setzten sich die Favoriten erwartungsgemäss durch. Während Berchem in Crauthem gegen Petingen beim 37:18-Erfolg nichts anbrennen liess, setzte sich auch Tabellenführer HB Esch klar durch. Am Ende blieb das Team von Holger Schneider im fünften Spiel in Folge siegreich und bleibt weiterhin das Mass aller Dinge.



Im Roeserbann dominierte Berchem über die gesamte Spielzeit und führte bereits nach 20` 13:6. In der Folge baute die Mannschaft von Andre Gulbicki seinen Vorsprung auf 14 Einheiten aus (26:12, 45.`, und siegte letztlich 37:18. Beste Werfer beim Sieger waren der junge Pietrasik sowie Stupar mit jeweils sechs Treffern, bei Petingen stach Gyafras ebenfalls mit sechs Toren heraus.

Vor 400 Zuschauern durfte der HBD nur einmal in Führung ziehen, ab der siebten Minute hatten dann die zu Beginn noch nervösen Escher die Nase vorn. Ohne Rückraumspieler Ilic, der sich einen Hexenschuss zugezogen hatte, kämpfte der HBD zwar aufopferungsvoll, doch der spielerischen Stärke und Kombinationsfähigkeit der Gäste hatte Düdelingen kaum etwas entgegenzusetzen. Zur Halbzeit führte der Titelfavorit mit 15:11 und baute diesen Vorsprung zeitweise bis auf zehn Einheiten aus. Zwar hielten Torwart Herrmann sowie die effektiven Gulbicki und Wirtz den HBD noch auf Schlagdistanz, doch spätestens nach 45` war die dann einseitige Partie entschieden. Esch zauberte und nutute seine Stärken von der Bank zu einem in allem hochverdienten 33:26-Sieg.