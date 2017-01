(müs) - Gute Neuigkeiten für die Luxemburger Nationalmannschaft: Yann Hoffmann, einer ihrer wichtigsten Spieler, darf beim Rückspiel Italien gegen Luxemburg (Sonntag, 16:30 Uhr) auflaufen. Der Verein teilte die Entscheidung des EHF am Freitagmorgen mit.



Hoffmann hatte im Hinspiel beim 24:2-Sieg über Italien die Rot-Blaue Karte erhalten und lief Gefahr, für das Rückspiel gesperrt zu werden.

Für das Rückspiel am Sonntag in Syrakus ist alles offen. Bei einem weiteren Sieg oder einem Unentschieden, wäre Luxemburg sicher in der zweiten Qualifikationsphase.