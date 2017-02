(LuS) - Die Red Boys haben ihre gute Ausgangsposition nach einem überlegen geführten Match gegen den HC Berchem verteidigt. Das Team von Agron Shabani gewann dank eine deutlichen Steigerung im zweiten Abschnitt mit 33:23. Im zweiten Spitzenspiel behielt Titelmitfavorit HB Esch in Düdelingen mit 28:26 die Oberhand und darf sich einen Spieltag vor Abschluss der Normalrunde auf Platz drei (31 Punkte) einreihen. Zur Halbzeit führte das Team von Holger Schneider mit 12:11. Tabellenführer HB Käerjeng liess sich nach ausgeglichener erster Halbzeit beim HB Petingen (15:13-Halbzeitführung) die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und gewann schlussendlich mit 33:25. Der HBC Schifflingen holte beim Gastspiel in Diekirch beim 29:29 seinen ersten Punkt überhaupt.

Das bisherige Ueberraschungsteam aus dem Roeserbann hat seine Reifeprüfung nicht bestanden. Nach der Niederlage vor Wochenfrist in Käerjeng verlor das Team von Coach Andre Gulbicki auch in Oberkorn deutlich. Die Gäste konnten sich lediglich im ersten Spielabschnitt auf ähnlichem Niveau halten und durften nach einem 10:12-Rückstand weiter hoffen. Doch ein überragender Hoffmann, der allein zehnmal traf und ein gut aufgelegter Grzybowski im Tor ermöglichten den Red Boys einen komfortablen Vorsprung, den sie kontinierlich ausbauten. Spätestens nach 40` war die einseitige Partie entschieden (20:14). Am Ende schwanden bei den Berchemern auch die Kräfte. Beste Werfer beim HCB waren Guillaume und Goemaere mit je fünf Treffern, neben Hoffmann erzielten Knez, Kratvic und Scheid beim Sieger jeweils ebenso fünf Tore.