(jot) - Berchem bleibt die Überraschungsmannschaft in der Handball-Meisterschaft. Am dritten Spieltag der Titelgruppe siegten die Gäste mit 33:31 bei Käerjeng und übernahmen provisorisch die Tabellenführung vor dem HB Esch, der am Samstag bei den Red Boys antritt.



Zur Halbzeit lag Berchem mit 16:14 in Führung. Bester Werfer war Goemaere mit zehn Toren.



Die Reaktion des Käerjenger Trainers Riccardo Trillini, der das Schiedsrichtergespann Linster/Rauchs stark kritisierte



Die Reaktion des Berchemer Trainers André Gulbicki