von Bob Hemmen



In der Basketballmeisterschaft wird es ernst: Am Mittwoch finden die ersten Halbfinalspiele statt. Amicale empfängt T71 um 20.30 Uhr in Steinsel, Etzella muss um 20 Uhr in Stadtbredimus bei den Musel Pikes antreten. Vor den Begegnungen äußerten sich die vier Trainer der Halbfinalteams zur aktuellen Form ihrer Mannschaft, dem Gegner, den Erfolgsfaktoren sowie den Zielen.



Ken Diederich (Amicale)

Form: "Ich bin mit unseren Leistungen in der Titelgruppe sehr zufrieden, schließlich haben wir nur ein Spiel verloren ...