(bob) - Die Musel Pikes wollten am Mittwochabend in Stadtbredimus im ersten Halbfinalspiel gegen Etzella ein Zeichen setzen. Das Team von Trainer Frank Baum zeigte eine kämpferische Leistung und siegte mit 92:79.



In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer in Stadtbredimus ein Duell auf Augenhöhe, bei dem sich keines der beiden Teams absetzen konnte. Beim Stande von 41:42 gingen die Spieler in die Kabinen.

Und auch nach dem Seitenwechsel zeigten die kämpferischen Leistungen aller Akteure, wie wichtig dieses erste Aufeinandertreffen war. Im dritten Durchgang kam Nelson Delgado innerhalb von vier Minuten auf acht Zähler, doch die Moselaner fanden durch Gulley und Rugg immer wieder die passende Antwort.

Wichtige Dreier



Somit sollte die Partie erst im letzten Durchgang entschieden werden. Die Musel Pikes erwischten im entscheidenden Viertel den besseren Start. Durch Dreier von Martin und Schwartz sowie dem starken Rugg erarbeiteten sich die Gastgeber einen Fünf-Punkte-Vorsprung (78:73).

Dank Gulley konnten die Moselaner die Führung sogar noch erhöhen und sich weiter absetzen. Am Ende konnte Etzella keine Gegenwehr mehr leisten. Bei den Musel Pikes war Rugg mit 28 Zählern der Topscorer, Barden kam auf 23 Punkte.



Das zweite Halbfinalspiel findet am Samstag um 20.30 Uhr in Ettelbrück statt.