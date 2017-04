(bob) - Fast wäre T71 am Dienstagabend die Sensation gelungen. Schumacher und Co. zeigten im entscheidenden dritten Halbfinale in Steinsel eine starke Leistung und forderten den Titelfavoriten von Beginn an. In einer von der Offensive beider Teams geprägten Partie behielt Amicale am Ende allerdings mit 95:89 die Oberhand.

Die Mannschaft von Trainer Ken Diederich trifft nun am Samstag im ersten Finalspiel auf die Musel Pikes. Für Steinsel verlief der Weg ins Finale deutlich schwerer als erwartet. Nachdem sich Amicale am vergangenen Samstag im zweiten Halbfinale den Düdelingern mit 83:97 geschlagen geben musste, war der Pokalsieger nun auf eine bessere Leistung angewiesen.



Unterstützung der Luxemburger



T71 schaffte es zwar vor allem durch US-Amerikaner Johnson im Spiel zu bleiben und die Gastgeber nicht davonziehen zu lassen, am Ende war die individuelle Klasse der Steinseler jedoch ausschlaggebend. Neben 20 Zählern von McDaniel wussten auch Bob Melcher (20 Punkte und acht Assists) sowie Picard (23 Punkte) zu überzeugen.

Nachdem die Musel Pikes die ersten beiden Spiele gegen Etzella gewannen, dürfen sich die Zuschauer auf eine spannende Finalserie freuen, die ebenfalls nach dem Modus "best of three" ausgetragen wird. Für Düdelingens Ruffato war die Halbfinalpartie dagegen das letzte Spiel. Der Aufbauspieler tritt kürzer und wird in der kommenden Spielzeit nur noch für das zweite Team des Clubs auflaufen.

Das erste Halbfinale findet am Samstag in Steinsel um 20. 30 Uhr statt. Bei den Frauen ist das erste Endspiel-Duell zwischen Amicale und den Musel Pikes am 1. Mai um 18.30 Uhr.