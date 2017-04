(dat) - Ajax Amsterdam gegen Olympique Lyon und Celta Vigo gegen Manchester United lauten die Begegnungen im Halbfinale der Europa League, die am Freitag in Nyon (CH) ausgelost wurden.

Ajax hat den Europapokal vor 25 Jahren zum letzten Mal gewonnen. Im Halbfinale müssen die Niederländer gegen die Franzosen von Olympique Lyon ran, die sich am Donnerstag Abend mit 7:6 im Elfmeterschießen durchsetzen.

Zum ersten Mal auf europäischer Ebene gibt es das Duell Celta Vigo gegen Manchester United.



Die Hinspiele finden am 4. Mai, die Rückspiele am 11. Mai statt. Das Endspiel wird am 24. Mai in Stockholm (SWE) ausgetragen.