(dat) - Real Madrid gegen Atletico Madrid und AS Monaco gegen Juventus Turin lauten die Begegnungen im Halbfinale der Champions League.



Das spanische Duell ist ein Remake des Endspiels der Jahre 2016 und 2014. Jeweils setzte sich Real Madrid durch. Juventus Turin stand 2015 im Finale, wo das Team dem FC Barcelona unterlag.



Real Madrid hat am 2. Mai Heimrecht, während das Rückspiel am 10. Mai stattfindet. In der zweiten Begegnung muss Juventus am 3. Mai erst im Stade Louis II in Monaco antreten. Das Rückspiel ist auf den 9. Mai terminiert worden.



Das Finale wird am 3. Juni 2017 in Cardiff ausgetragen.