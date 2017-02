(dpa/jg) - Prügel-Skandal in der Wüste: Ein Ellbogenschlag des Ukrainers Andriy Grivko (Astana) gegen Marcel Kittel (D/Quick-Step) hat am Donnerstag den Etappensieg von Radprofi John Degenkolb (D/Trek) bei der Dubai-Tour überschattet. Kittel trug nach dem Hieb des Ukrainers vom Astana-Team eine Platzwunde an der linken Augenbraue davon. Wütend reagierte der Thüringer auf die Attacke und forderte eine Sperre für den Rivalen. Die Organisatoren reagierten sofort und schlossen Grivko von den abschließenden Etappen aus.



„Er sollte disqualifiziert werden und eventuell eine Sperre für die nächsten sechs Monate bekommen. Es ist eine schreckliche Enttäuschung für den Radsport, sein Team, die Sponsoren und dieses Rennen“, schimpfte Kittel in einem Interview mit dem Internetportal cyclingnews.com.



„Eine Schande für unseren Sport"



Via Twitter kommunizierte er: „Ich werde keine Entschuldigung dafür akzeptieren. Was Grivko getan hat, ist eine Schande für unseren wunderschönen Sport.“ Zudem stellte Kittel klar: „Es gibt eine sehr dünne Linie, die man nicht überschreiten darf. Wenn man einen Streit hat, dann spricht man darüber und berührt den Anderen vielleicht. Damit habe ich kein Problem, aber wenn man jemanden verletzt, ist es vorbei. Dafür gibt es keine Entschuldigung.“



Während der Etappe war die blutende Wunde behandelt worden. Zugleich hatte der Ellbogenschlag Kittels Brille zerstört. „Ein Zentimeter weiter rechts und er hätte mein Auge verletzen können“, klagte er.

Bei der Siegerehrung konnte Marcel Kittel bereits wieder lachen.

Foto: tdwsport.com