(bob) - Die französische Fußball-Nationalmannschaft ist in Luxemburg angekommen und trainierte am Freitag im Stade Josy Barthel. Vor der Einheit äußerten sich Trainer Didier Deschamps und Hugo Lloris u.a. zur WM-Qualifikationspartie am Samstag (20.45 Uhr) gegen die FLF-Auswahl.



Im Training durften die Pressevertreter dann nicht nur das Duo bestaunen, EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann, Monacos Nachwuchshoffnung Kylian Mbappé und Dortmunds Ousmane Dembélé betraten gemeinsam mit den anderen Nationalspielern ebenfalls das Feld, um sich auf das Spiel gegen Luxemburg vorzubereiten ...