Rosport hat für klare Verhältnisse auf der Trainerposition gesorgt. René Roller wird das Team bis zum Saisonende betreuen. Der Tabellenletzte der BGL Ligue mit zwölf Punkten aus 17 Spielen hatte sich in der vergangenen Woche von Patrick Zöllner getrennt.



Nachfolger Claude Osweiler hatte nach zwei Tagen aus gesundheitlichen Gründen aufhören müssen.



Danach war Roller, der Assistenztrainer von Zöllner war, in die Verantwortung gerückt. Am vergangenen Spieltag hatte Rosport unter seiner Leitung mit 1:2 in Mondorf verloren.